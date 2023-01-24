أرملته ردت.. بومبيو يتساءل عن خاشقجي

2023/01/24 | 22:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت حنان العتر، أرملة الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو، باختلاق أكاذيب حول زوجها الراحل الذي قتل في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.

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