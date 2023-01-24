أوتاوا تستعد لأي احتجاجات متوقعة في الذكرى السنوية لقافلة الحرية

2023/01/24 | 22:23 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس شرطة أوتاوا، إريك ستابس، أن جميع السلطات الأمنية مستعدة للتعامل مع احتجاجات متوقعة تزامنا مع الذكرى السنوية لمظاهرات قافلة الحرية.في 28 و 29 يناير 2022، اجتاح آلاف الأشخاص أوتاوا بشاحنات ومركبات كبيرة، احتجاجا على قيود كورونا وقرارات الحكومة الليبرالية في الشوارع أمام مبنى البرلمان.تقول شرطة أوتاوا إنها مستعدة لاحتمال أن تؤدي […]

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