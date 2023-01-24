رئيس الوزراء يستقبل أمير الإيزيديين و يؤكد على اعمار سنجار و سهل نينوى

2023/01/24 | 22:24 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، أمير الإيزيديين في العراق والعالم السيد حازم تحسين بيك والوفد المرافق له الذي ضم ممثلي المكون الإيزيدي في مجلس النواب وعدداً من رجال الدين والشيوخ والوجهاء من أبناء الديانة الإيزيدية.وأكد سيادته خلال اللقاء كبير الاعتزاز والتقدير لهذا الطيف العراقي …

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