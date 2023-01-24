انتكاسة تضرب “سوق الدولار” بديالى والخسائر مئات ملايين الدنانير

2023/01/24 | 22:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اقرت غرفة التجارة في ديالى، الثلاثاء، بتعرض سوق الدولار الى انتكاسة كبيرة بعد انهيار اسعار الصرف خلال الساعات 24 الماضية.

وقال رئيس غرف التجارة بديالى محمد التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “انخفاض سعر صرف الدولار بمستويات متسارعة خلال الساعات 24 الماضية تسبب بخسائر مالية كبيرة لشريحة المضاربين الذين سعوا الى ابقاء اسعار الصرف مرتفعة الى حد معين لجني الارباح الا ان المفاجئات التي طرأت يوم امس ومنها تغيير مدير البنك المركزي وضخ المزيد من الدولار دفعت الى انخفاض اسعار صرفه بشكل متسارع”.

واضاف، ان “جميع المضاربين في سوق الدولار سواء بديالى او بقية المحافظات تعرضوا الى خسائر مادية جسيمة بمئات الملايين من الدنانير”، لافتا الى ان “هولاء يسعون الى بث شائعات من خلال الادعاء بان سعر الصرف سيعود الى الارتفاع في محاولة لتعويض جزء من خسائرهم وتسويق ما لديهم من دولار”.

واشار الى ان “وضع الدولار مستمر بالانخفاض رغم ان اغلب المكاتب شبه متوقفة حاليا عن البيع والشراء في خطوة منها للتخفيف من وطاة الخسائر المادية”.

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