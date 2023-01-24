2023/01/24 | 23:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني استعرض رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، مع سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق آلينا رومانوسكي أبرز الإشكالات الاقتصادية وإمكانيات معالجتها.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الائتلاف في بيان تلقاه / […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص معالجة الإشكالات الاقتصادية على طاولة العبادي و رومانوسكي المركز الخبري الوطني.

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