عمليات بغداد تعلن خطة تأمين التظاهرات قرب البنك المركزي

2023/01/24 | 23:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، عن خطة تأمين تظاهرة مرتقبة قرب البنك المركزي المقرر ان تنطلق غدا الاربعاء، فيما اكدت عدم وجود قطع للطرق في العاصمة.

وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم لوكالة الانباء الرسمية، وتابعته (بغداد اليوم) إن "يوم غدٍ الأربعاء الموافق (25 كانون الثاني 2023) سيشهد تظاهرة في بغداد، قرب البنك المركزي"، لافتا الى ان "قيادة عمليات بغداد اعدت خطة متكاملة لتأمين الحماية للمتظاهرين وحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة المستمرة بضرورة تأمين الحماية للمتظاهرين السلميين".

وأضاف، أن "التظاهرة ستكون قريبة من مبنى البنك المركزي، حيث تم توزيع القطعات الامنية المتمثلة بوحدات حفظ القانون وهي وحدات متخصصة من وزارة الداخلية لتوفير الحماية للمتظاهرين"، مؤكدا انه "لا قطع لاي طريق في بغداد، الا انه ربما في حال كان اعداد المتظاهرين كبير ولضيق الشارع الذي قرب البنك المركزي قد يتم الاضطرار لقطع الشارع من أجل تامين الحماية للمتظاهرين".

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