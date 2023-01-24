ولي العهد السعودي يهنئ السوداني بمناسة نجاح العراق بتنظيم خليجي 25 وفوزه بالكأس

2023/01/24 | 23:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

هنأ رئيس الوزراء السعودي ولي العهد محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمناسبتي نجاح العراق في تنظيم بطولة خليجي 25 وفوز المنتخب العراقي بكأس البطولة.

وذكرت وكالة الانباء السعودية، أن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بعث برقية تهنئة إلى محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق بمناسبتي نجاح جمهورية العراق في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم الخامسة والعشرين، وفوز المنتخب العراقي الأول لكرة القدم بكأس البطولة .

وقال ولي العهد: "يسرنا بمناسبتي نجاح جمهورية العراق في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم الخامسة والعشرين، وفوز المنتخب العراقي الأول لكرة القدم بكأس البطولة، أن نعرب لدولتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بتحقيق مزيد من التقدم والنجاح لشعبكم وبلدكم الشقيق".

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