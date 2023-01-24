2023/01/24 | 23:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vb8bES2rkQU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الملا لـ"نفس عميق": الحلبوسي تعهد للاطار باعادة استقالات نواب تقدم مقابل السكوت) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الملا لـ"نفس عميق": الحلبوسي تعهد للاطار باعادة استقالات نواب تقدم مقابل السكوت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).