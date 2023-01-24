عين الديمقراطي الكردستاني على المادة 140 وقانون النفط والغاز

2023/01/24 | 23:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 يناير، 2023 بغداد/المسلة: كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، الثلاثاء، عن حراك لتفعيل لجنة المادة 140،...

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