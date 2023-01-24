العثور على وثائق مصنّفة سرية في منزل نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس

2023/01/24 | 23:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو جمهوري في مجلس النواب الأميركي الثلاثاء أنّه تمّ العثور في منزل نائب الرئيس السابق الجمهوري مايك بنس على وثائق رسمية مصنّفة سرّية.

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