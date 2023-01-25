الاتحاد البولندي يعلن عن هوية مدرب المنتخب الوطني.. من سيقود رفاق روبرت ليفاندوفسكي؟

2023/01/24 | 23:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم، الثلاثاء، تعيين البرتغالي فرناندو سانتوس مديراً فنياً للمنتخب الوطني، خلفاً للمدرب تشيسلاف ميخنييفيتش، الّذي رحل عن الفريق بعد الخروج من بطولة كأس العالم الماضية، من الدور الثاني.

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