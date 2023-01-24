نادي الشرطة يفتح النار على لجنة المسابقات

2023/01/24 | 23:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أبدَى نادي الشرطة، استغرابه من السياسةِ التي اتبعتها لجنةُ المسابقات في اتحادِ الكرة والتي تنم عن تصرفاتٍ لا مهنية رجحت فيها كفةَ فريقٍ على حسابِ فريقٍ آخر.وذكر النادي في بيان إن “لجنةَ المسابقات جانبت الحقيقةَ عندما أصرت على إجراءِ مباراة فريقنا أمام فريق نوروز، الذي نكنُّ له كل الحب والاحترام، يوم السبت […]

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