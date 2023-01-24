2023/01/24 | 23:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HZgyyo0SCkA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالتنسيق مع إقليم كوردستان.. مديرية شرطة النفط تكشف حصيلة عملياتها لضبط المهربين) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالتنسيق مع إقليم كوردستان.. مديرية شرطة النفط تكشف حصيلة عملياتها لضبط المهربين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).