2023/01/25 | 00:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CiTYeDEXkF8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب محما خليل: تشريع قانون النفط والغاز مكسب لجميع العراقيين) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النائب محما خليل: تشريع قانون النفط والغاز مكسب لجميع العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).