كوميديا الشهادات !

2023/01/25 | 00:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

منذ أن اخترعوا مسمى "ديمقراطية

التوافق" أصبح الفساد في بلاد الرافدين

محمياً بقوة الأحزاب والقانون والسلاح،

وأصبح الفاسد والمرتشي مدللاً ونجماً،

تفتح له الفضائيات أبوابها ليقدم

دروساً ف

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