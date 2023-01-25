الطلب الصيني يدعم النفط في مواجهة المخاوف الاقتصادية

2023/01/25 | 00:21 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت أسعار النفط الخام اليوم الثلاثاء وسط مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي وتفاؤل بالزيادة المتوقعة في مخزونات النفط الأميركية، وهو ما قابلته آمال في تعافي الطلب على الوقود من الصين أكبر مستورد للنفط في العالم.

وانخفض خام برنت 30 سنتاً أو 0.3 في المئة إلى 87.89 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتاً أو 0.4 في المئة إلى 81.27 دولار للبرميل.

ويراقب المتعاملون هذا الأسبوع مزيداً من بيانات الأعمال التي قد تشير إلى قوة الاقتصادات العالمية خلال موسم تقارير الأرباح.

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وحوم الدولار اليوم الثلاثاء قرب أدنى مستوى له في تسعة أشهر في مقابل اليورو كما تخلى عن المكاسب التي سجلها أخيراً في مقابل الين، في وقت يعكف فيه المتعاملون على تقييم احتمالات حدوث ركود في الولايات المتحدة، فضلاً عن مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن الفائدة.

وبدأت أسعار النفط الخام في الأسواق الفعلية العام على ارتفاع، إذ أظهرت الصين، التي لم تعد تعمل بقيود كورونا، علامات على مزيد من الشراء، كما يخشى المتعاملون من أن العقوبات المفروضة على روسيا قد تؤدي إلى شح الإمدادات.

استقرار سياسة إنتاج أوبك

قالت خمسة مصادر في مجموعة أوبك+ اليوم الثلاثاء إنه من المرجح أن تبقي لجنة المراقبة الوزارية المشتركة على السياسة النفطية الراهنة للمجموعة في اجتماعها المزمع في الأسبوع المقبل، إذ ارتفعت أسعار النفط مدعومة بآمال تعافي الطلب الصيني ووازن تأثير ذلك المخاوف الاقتصادية.

ويجتمع وزراء مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، في الأول من فبراير (شباط)، وقد تدعو لجنة المراقبة الوزارية المشتركة إلى عقد اجتماع كامل للمجموعة إذا تطلب الأمر.

وقال أحد المصادر لوكالة "رويترز"، "لا أتوقع أي تغييرات".

صادرات العراق تتجاوز حاجز 100 مليون برميل

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، أن الصادرات النفطية لشهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي بلغت 103 ملايين و281 ألفاً و459 برميلاً، بإيرادات بلغت سبعة مليارات و708 ملايين و556 ألف دولار.

وأشارت الوزارة في بيان صحافي اليوم إلى أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام للشهر الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغ 100 مليون و735 ألفاً و151 برميلاً".

ولفتت إلى أن الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان بلغت مليونين و223 ألفاً و338 برميلاً.

وأضافت أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ 74 دولاراً و636 سنتاً، مبينة أن الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 36 شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور الزبير والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.

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