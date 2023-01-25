السوداني يأمر بالغاء جميع الاستثناءات في القبول لكليات ومعاهد الدفاع والداخلية

2023/01/25 | 00:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

امر القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بالغاء جميع الاستثناءات في القبول لكليات ومعاهد وزارتي الدفاع والداخلية.

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