2023/01/25 | 00:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ السليمانية

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الثلاثاء، عن فشل الوساطة الأمريكية في إنهاء الخلاف بين الحزبين الكرديين.

وقال المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "وساطة بريت ماكغورك مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن فشلت في تحقيق مساعيها وإنهاء التوتر القائم بين الحزبين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني".

وأضاف أن "التوتر مستمر، بسبب عدم الاتفاق على إجراء انتخابات برلمان كردستان، وأيضا وصل الأمر لتلويح قادة الاتحاد الوطني بانفصال السليمانية، أو تسليم العائدات إلى الحكومة الاتحادية وربط الرواتب مع بغداد مباشرة".

وتشترط الأحزاب الكردية المعارضة، بالإضافة إلى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، "تنظيف" سجلات مفوضية انتخابات كردستان، بالإضافة إلى حلها وانتخاب واحدة جديدة، قبل خوض انتخابات برلمان كردستان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: الوساطة الأمريكية "فشلت" في إنهاء خلاف الحزبين الكرديين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: الوساطة الأمريكية "فشلت" في إنهاء خلاف الحزبين الكرديين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).