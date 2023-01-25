اقتصادية: إقرار الموازنة سيخفف من اثار ازمة الدولار

2023/01/25 | 00:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، الثلاثاء، ان إقرار قانون الموازنة العامة سيعمل على تخفيف العبء على الاقتصاد العراقي، فيما اشارت الى ان مضاربات ازمة انخفاض قيمة الدينار امام الدولار اضرت بالاقتصاد العراقي.

وقالت سميسم في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “إقرار قانون الموازنة العامة سيعمل على تخفيف العبء على الاقتصاد العراقي”، مشيرة الى ان “الموازنة ستضمن طرح الأجور ورواتب الموظفين ونفقات الدولة، فضلا عن إضافة العلاوات للموظفين في القطاع العام”.

ولفتت الى ان “ازمة ارتفاع سعر صرف الدولار اضرت بالاقتصاد العراقي في الفترة الحالية مما جعل الأخير بحاجة الى انعاش عبر إقرار الموازنة العامة”، مؤكدة ان “تمرير قانون الموازنة سيمكن الاقتصاد من امتصاص الازمة التي حدثت”.

ونوهت الى ان “الاستثمارات ستتحرك بعد إقرار الموازنة مما سيحفز الاسواق المحلية بدرجة كبيرة ويخفف وطأة الدولار على الاقتصاد”، مبينة ان “هنالك ضغطا كبيرا على الأخير يعود لعدة عوامل ابرزها اختلال أسعار الدولار في الفترة الحالية”.

وشهدت الأسواق المحلية في العراق عقب ازمة ارتفاع سعر صرف الدولار ركودا كبيرا وشلل شبة تام في حركة التبادل التجارية بين المواطنين، فضلا عن التضخم الحاصل في أسعار السلع والخدمات.

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