نائب: المضاربة بالدولار أشد خطرا من الارهاب الداعشي

2023/01/25 | 00:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وصف رئيس لجنة الخدمات النيابية محما خليل المضاربة بالدولار جريمة اخطر من الارهاب الداعشي، مؤكدا ان اقليم كردستان ومواطنيه كافة من اكثر المتضررين بتدهور سعر الصرف.

وقال خليل في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان ’’المضاربة باسعار العملات الاجنبية وفي مقدمتها الدولار الامريكي على حساب الدينار العراقي، عملية خطيرة ولها انعكاسات وخيمة على مؤسسات الدولة الحكومية والمشاريع التجارية في القطاع الخاص‘‘، مبينا ان ’’لجنة الخدمات تعد المضاربة والاحتكار جريمة بشعة ربما تكون اشد جرما وفتكا من الارهاب الداعشي لحياة الناس، لذلك على الحكومة والسلطات الرقابية والامنية محاسبة جميع الجهات والشخصيات المتورطة بأزمة سعر الصرف وتقديمهم للقضاء ومعاقبتهم كمخربين للاقتصاد الوطني‘‘.

واضاف ان ’’اقليم كردستان ومواطنيه كافة من اكثر المتضررين بتدهور اسعار صرف الدولار، حيث ان الاقليم لم يكن بمنأى عن بقية المدن العراقية التي تضررت جراء ارتفاع قيمة الصرف‘‘، مبينا ان العملة الرسمية في كردستان هي الدينار العراقي وقيمتها واحدة كبقية المحافظات‘‘.

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