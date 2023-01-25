مدير‭ ‬الطاقة‭ ‬الدولية‭ ‬سيزور‭ ‬طهران‭ ‬لإطلاق‭ ‬الحوار‭:‬ هناك‭ ‬تجهيزات‭ ‬تكفي‭ ‬لصنع‭ ‬قنابل‭ ‬ذرية

2023/01/25 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران‭ ‬تتعهد‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬العقوبات‭ ‬الأوربية‭ ‬والبريطانية‭ ‬الجديدة بروكسل‭- ‬طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬ قال‭ ‬مدير‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إنّه‭ ‬يعتزم‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬إيران‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ ‬لإجراء‭ ‬محادثات‭ ‬‮«‬تشتدّ‭ ‬الحاجة‮»‬‭ ‬إليها‭ ‬لحمل‭ ‬طهران‭ ‬على‭ ‬استئناف‭ ‬التعاون‭ ‬بشأن‭ ‬أنشطتها‭ ‬النووية‭.‬وقال‭ ‬رافايل‭ ‬غروسي‭ ‬للنواب‭ ‬الأوروبيين‭ ‬‮«‬قد‭ ‬أعود‭ ‬إلى‭ ‬طهران‭ .‬‭..‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير،‭ […]

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