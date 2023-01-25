2023/01/25 | 00:42 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إيران تتعهد الرد على العقوبات الأوربية والبريطانية الجديدة بروكسل- طهران – الزمان قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء إنّه يعتزم التوجه إلى إيران الشهر المقبل لإجراء محادثات «تشتدّ الحاجة» إليها لحمل طهران على استئناف التعاون بشأن أنشطتها النووية.
وقال رافايل غروسي للنواب الأوروبيين «قد أعود إلى طهران ...
في شباط/فبراير، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير الطاقة الدولية سيزور طهران لإطلاق الحوار: هناك تجهيزات تكفي لصنع قنابل ذرية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال رافايل غروسي للنواب الأوروبيين «قد أعود إلى طهران ...
في شباط/فبراير، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير الطاقة الدولية سيزور طهران لإطلاق الحوار: هناك تجهيزات تكفي لصنع قنابل ذرية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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