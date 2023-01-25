المكاشفة‭ ‬المستحقة في‭ ‬الاعلام‭ ‬العراقي‭ ‬

2023/01/25 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ تقع‭ ‬أجهزة‭ ‬الاعلام‭ ‬الرسمي‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬الحكومة‭ ‬ويمكن‭ ‬التغيير‭ ‬الحقيقي‭ ‬فيها،‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت،‭ ‬ومحاربة‭ ‬الفساد‭ ‬المتسلل‭ ‬اليها‭ ‬والذي‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬الإهمال‭ ‬الشديد‭ ‬الذي‭ ‬شخّصه‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬مع‭ ‬الوفد‭ ‬الإعلامي‭ ‬الأردني‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬وحمل‭ ‬ذلك‭ ‬الاعلام‭ ‬الرسمي‭ ‬مسؤولية‭ ‬عدم‭ ‬تحسين‭ ‬صورة‭ ‬العراق‭ ‬أمام‭ ‬العالم‭ ‬والدول‭ ‬العربية‭ ‬ومحو‭ ‬قناعات‭ […]

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