2023/01/25 | 00:42 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام تقع أجهزة الاعلام الرسمي تحت سيطرة الحكومة ويمكن التغيير الحقيقي فيها، في أي وقت، ومحاربة الفساد المتسلل اليها والذي أسفر عن الإهمال الشديد الذي شخّصه الرئيس العراقي في خلال لقائه مع الوفد الإعلامي الأردني في بغداد، وحمل ذلك الاعلام الرسمي مسؤولية عدم تحسين صورة العراق أمام العالم والدول العربية ومحو قناعات […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المكاشفة المستحقة في الاعلام العراقي ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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