لقاء نادر بين عبد الله الثاني نتانياهو في عمان

2023/01/25 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان‭- ‬الزمان‭ – ‬بيروت‭- ‬القدس‭ – ‬ا‭ ‬ف‭ ‬ب عقد‭ ‬عاهل‭ ‬الأردن‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني‭ ‬لقاء‭ ‬نادرا‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬عمان،‭ ‬هو‭ ‬الأول‭ ‬منذ‭ ‬عودة‭ ‬الأخير‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬مؤخرا،‭ ‬وبعد‭ ‬توتر‭ ‬ساد‭ ‬علاقتهما‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬وتسبب‭ ‬فيه‭ ‬نتانياهو‭ ‬نفسه‭ ‬قبل‭ ‬مغادرته‭ ‬منصبه‭ ‬قبل‭ ‬عدة‭ ‬سنوات‭..‬ وقال‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ […]

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