2023/01/25 | 01:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bbCDhSZlS9Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السياسي المستقل عدي العجمان : السوداني سيبحث ملف الدولار في زيارته الى الولايات المتحدة الاميركية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السياسي المستقل عدي العجمان : السوداني سيبحث ملف الدولار في زيارته الى الولايات المتحدة الاميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).