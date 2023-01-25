اعتقال متهمين بالمضاربة بصرف الدولار بين كركوك واربيل

2023/01/25 | 01:09 - المصدر: السومرية نيوز

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قوة من وزارة الداخلية تلقي القبض على متهمين بالمضاربة بأسعار صرف الدولار بين كركوك واربيل

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