تركيا تعلن قتل 506 عناصر “عماليين” بعملية “المخلب – القفل” شمالي العراق

2023/01/25 | 01:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، تحييد 506 عناصر خلال عملية “المخلب ـ القفل” المستمرة شمالي العراق.وأكد أكار أن “القوات التركية أوشكت على تطهير منطقة زاب بشمال العراق من الإرهابيين”، لافتا إلى أن “302 كيلو متر من الحدود التركية العراقية أصبحت آمنا تماما”.وأشار في تصريح صحفي عقب اجتماع للحكومة أمس الإثنين، […]

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