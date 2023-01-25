مصادرلـCNN: أمريكا تضع اللمسات الأخيرة على خطط إرسال دبابات أبرامز إلى أوكرانيا

2023/01/25 | 02:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون أمريكيون، لشبكة CNN، إن الإدارة الأمريكية تضع اللمسات الأخيرة على خطط لإرسال دبابات أبرامز أمريكية الصنع إلى أوكرانيا ويمكن أن تصدر إعلانا في أقرب وقت هذا الأسبوع.

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