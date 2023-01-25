2023/01/25 | 03:00 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: c70EsBOVyZc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المجلس الوزاري للاقتصاد يفرض التعامل بـ"الدفع الإلكتروني") نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المجلس الوزاري للاقتصاد يفرض التعامل بـ"الدفع الإلكتروني") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).