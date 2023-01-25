قوة أمنية تقبض على متهمين بالمضاربة بأسعار الدولار بين كركوك واربيل

2023/01/25 | 03:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / تمكنت قوة من وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من القبض على متهمين بالمضاربة بأسعار صرف الدولار بين كركوك وأربيل.وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنها “كثفت من جهودها في متابعة المتلاعبين بأسعار صرف الدولار خارج الضوابط والقوانين، وبناء على معلومات دقيقة وتكثيف الجهد الاستخباري والعمل المحكم، تم تشكيل مفرزة من […]

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