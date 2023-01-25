فضيحة فساد تطيح بمسؤولين كبار في أوكرانيا

2023/01/25 | 03:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمته المسائية الثلاثاء إن عملية التطهير ضرورية، متعهدا اتخاذ إجراءات إضافية.

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