2023/01/25 | 04:00 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9RblTSN6QgA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الدكتور سعد الدراجي: نعاني من عدم وجود دعم للجامعات والتعليم العالي في العراق) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الدكتور سعد الدراجي: نعاني من عدم وجود دعم للجامعات والتعليم العالي في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).