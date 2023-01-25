كلينتون وجورج بوش وأوباما يوضحون موقفهم بشأن الوثائق السرية خلال حكمهم

2023/01/25 | 04:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ممثلو كل من الرؤساء الأمريكيين السابقين (بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما)، يوم الثلاثاء، بعد العثور على وثائق سرية في منزل نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، إن الرؤساء السابقين سلموا وثائقهم السرية إلى الأرشيف الوطني عند مغادرتهم مناصبهم.

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