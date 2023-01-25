2023/01/25 | 05:09 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تستند إستراتيجية فلول جماعة الإخوان الهادفة لإفشال الاتفاق السياسي وعرقلة أداء الحكومة القادمة على أربعة مرتكزات هي: تكوين المليشيات الجهوية والقبلية، المضاربة في أسعار العملة الصعبة (الدولار الأميركي)، الإضرابات المطلبية، فضلاً عن تأجيج الصراعات بين مختلف المكونات الاجتماعية (القبائل).
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السودان: خطة الإخوان لإفشال الاتفاق السياسي وإسقاط الحكومة القادمة ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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