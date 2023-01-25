2023/01/25 | 05:25 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BlBqNvIMqrM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انتعاشة لهور "الدلمج" في الديوانية إثر موسم أمطار وفير) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انتعاشة لهور "الدلمج" في الديوانية إثر موسم أمطار وفير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).