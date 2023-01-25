2023/01/25 | 06:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشد يفغيني بريغوزين رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، الشهير بلقب طباخ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، مجلس الدوما (مجلس النواب) الروسي، بتوفير حماية قانونية للمتطوعين والسجناء الذين يقاتلون كمرتزقة لحساب مجموعة فاغنر في أوكرانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("طباخ بوتين" يطالب بتوفير"حماية قانونية" لمرتزقة فاغنر الذين يقاتلون في أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("طباخ بوتين" يطالب بتوفير"حماية قانونية" لمرتزقة فاغنر الذين يقاتلون في أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).