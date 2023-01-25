نهاية الولائيين وديمقراطيتهم المزيفة في العراق

2023/01/25 | 07:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:د.ماجد السامرائي لم يجد الدكتاتوريون من مدّعي الشعار الإسلامي في العراق غطاء أفضل لسياساتهم الطائفية الهمجية من الشعار الديمقراطي، هدية التيار اليميني الأميركي لهم عام 2003، رغم خلوّ عقيدتهم المذهبية...أكمل القراءة ←

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