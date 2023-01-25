حكومة السوداني والتعمية على سياستها النقدية الجهنمية

2023/01/25 | 07:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سمير عادل قيمة العملة المحلية العراقية بدأت بالانخفاض التدريجي أمام سعر صرف الدولار الأميركي، وكل ذلك في ظل حكومة محمد شياع السوداني.وأدى الانخفاض المذكور إلى ارتفاع الأسعار وخاصة المواد...أكمل القراءة ←

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