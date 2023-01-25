النيابة المصرية تتخذ إجراءات بحق سيدة

2023/01/25 | 07:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت النيابة العامة المصرية، الأربعاء، حبس سيدة أربعة أيام "لقيامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء العام على مواقع التواصل الاجتماعي"، وفقا لما نقله موقع "بوابة الأهرام" الرسمي.

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