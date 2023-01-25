عالم الآثار العراقي أحمد قاسم الجمعة

2023/01/25 | 08:15 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد قاسم الجمعة، ولد بالعراق عام 1938، وصنف بالمرتبة الرابعة في علم الآثار الإسلامية بالعالم في منتجع حلوان عام 1975، ووثق مباني الموصل الأثرية خلال القرون الهجرية الأولى.

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