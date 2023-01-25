بالترتيب.. منافسة خليجية قوية للتربع على قائمة سرعة الإنترنت بالدول العربية

2023/01/25 | 08:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحسب مؤشر "سبيد تيست" لسرعة الإنترنت حول العالم الذي تصدره شركة "أوكلا" بلغ معدل سرعة التنزيل عبر شبكة الإنترنت الخليوية في الإمارات 331.7 ميغابايت في الثانية في شهر ديسمبر 2022.

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