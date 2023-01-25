اعتقال 3 متهمين بتهريب وتدوير المشتقات النفطية في ديالى

2023/01/25 | 09:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الاربعاء، إلقاء القبض على 3 متهمين وضبط عجلاتهم المستخدمة لتهريب وتدوير المشتقات النفطية في محافظة ديالى.

وذكر إعلام المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بتوجيه ومتابعة من قبل مدير عام شرطة الطاقة اللواء الركن ظافر نظمي جمال القت مفارز سيطرة شرطة نفط خانقين التابعة الى لواء شرطة الطاقة الرابع القبض على على ثلاثة متهمين وضبط عجلاتهم المستخدمة في تهريب وتدوير المشتقات النفطية".

واضافت أنه "تم ايداع المتهمين في التوقيف مع حجز العجلات تمهيداً لاستكمال الاوراق التحقيقية وعرضها على السيد قاضي التحقيق المختص وفق قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".

تحرير: أ.ق

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