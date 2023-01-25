انخفاض أسعار الذهب قبل صدور بيانات اقتصادية أمريكية

2023/01/25 | 09:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع ابتعاد المستثمرين عن اتخاذ رهانات كبيرة قبيل صدور بيانات اقتصادية أمريكية هذا الأسبوع.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1929.05 دولارا للأوقية (الأونصة) عند الساعة 04:49 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوياته أمس الثلاثاء منذ أواخر أبريل / نيسان 2022.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 1930.10 دولارا.

وإذا كانت هناك دلائل على أن الاقتصاد الأمريكي يتباطأ وأن البنك المركزي سيبطئ قريبا من وتيرة تشديده النقدي ويخفض أسعار الفائدة، فقد يرتفع الذهب.

ويتوقع معظم المستثمرين أن يرفع البنك أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل بعد أن أبطأ وتيرته المتشددة إلى 50 نقطة أساس الشهر الماضي عقب أربع زيادات متتالية بواقع 75 نقطة أساس لكل منها.

ومع تقليص أسعار الفائدة المنخفضة العوائد على أصول مثل السندات الحكومية، فقد يفضل المستثمرون الذهب الذي لا يدر عائدا باعتباره ملاذا آمنا من تقلبات الفائدة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 23.62 دولاراً للأوقية، كما انخفض البلاتين 0.2 في المئة إلى 1054.40 دولارا، غير أن البلاديوم ارتفع 0.1 في المئة إلى 1745.38 دولارا.

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