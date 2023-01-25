"مرض تنفسي" يستدعي إجراءات صارمة في كوريا الشمالية

2023/01/25 | 09:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمرت السلطات في كوريا الشمالية بفرض إغلاق كامل لمدة خمسة أيام في العاصمة بيونغ يانغ بسبب ارتفاع الإصابات بمرض تنفسي لم تحدده، حسب ما ذكر موقع "إن.كيه نيوز" ومقره سول، الأربعاء، نقلا عن إخطار حكومي.

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