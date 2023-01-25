تيري هنري ينصح برشلونة بالتعاقد مع تين هاج

2023/01/25 | 09:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نصح الفرنسي الدولي السابق، تييري هنري، إدارة برشلونة بالتعاقد مع المدرب الهولندي إريك تين هاج، ليكون مدرباً للفريق، بعد إقالة الهولندي رونالد كومان من منصبه، وقبيل التعاقد مع المدرب الحالي، تشافي هيرنانديز.هنري، الذي لعب للبارسا في ثلاث مواسم، نجح خلالها في الفوز بلقب دوري ابطال أوروبا، ونسختين من الدوري الإسباني، لقب الكأس، […]

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