"نصرة للقرآن".. الأزهر يطالب بمقاطعة المنتجات الهولنديَّة والسويديَّة

2023/01/25 | 10:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب الأزهر في مصر الشعوب العربية والإسلامية لمقاطعة المنتجات الهولنديَّة والسويديَّة نصرةً للقرآن وذلك عقب حادثتي حرق وتمزيق نسختين من المصحف في كل من السويد وهولندا.

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