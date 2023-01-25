2023/01/25 | 10:23 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 يناير، 2023 بغداد/المسلة: عبر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاربعاء، 25 كانون الثاني،...

ظهرت المقالة السوداني يؤكد مجددا الحاجة لقوات استشارية أجنبية ويدعم تعاونا أستراتيجيا مع فرنسا أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يؤكد مجددا الحاجة لقوات استشارية أجنبية ويدعم تعاونا أستراتيجيا مع فرنسا) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يؤكد مجددا الحاجة لقوات استشارية أجنبية ويدعم تعاونا أستراتيجيا مع فرنسا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).