القبض على 63 متسللاً اجنبيا حاولوا اجتياز الحدود

2023/01/25 | 10:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية حرس الحدود، اليوم الأربعاء، القبض على 63 متسللاً أجنبياً حاولوا اجتياز الحدود.

وذكر بيان للمديرية، أنه “استمراراً لجهود تأمين الحدود العراقية، وبناءاً على معلومات استخبارية دقيقة تمكن الفوج الثالث اللواء العاشر من القبض على (33) متسللاً أجنبيا حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية”، مشيراً إلى أن “الفوج الثاني في اللواء العشرين ألقى القبض أيضا على (30) شخصاً أجنبياً كانوا يرومون تجاوز الحدود”.

وأضاف البيان أنه “تم تسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

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