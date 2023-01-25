الأمن الوطني يلقي القبض على متهم هدد أساتذة جامعيين

2023/01/25 | 10:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، القبض على أحد المتهمين في ديالى بعد تهديده لأساتذة جامعيين.

وذكر بيان للخلية أنه “استنادا لمعلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ديالى وبعد تفعيل جهديها الاستخباري والميداني من إلقاء القبض على متهم قام بتهديد مجموعة من أساتذة كلية الطب في جامعة ديالى”.

وأضاف أن “المتهم جرى تدوين أقواله أصولياً وإحالته إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق القانون”.

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