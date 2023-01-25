‘كلب’ يقتل رجلاً بالرصاص في الولايات المتحدة

2023/01/25 | 10:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت الشرطة الأميركية عن أن كلباً أطلق الرصاص وقتل رجلاً خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن داس الحيوان بطريق الخطأ على زناد سلاح بالمقعد الخلفي لشاحنة صغيرة.فقد أصيب الضحية، الذي […]

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