2023/01/25 | 10:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نفذت قوة من “سرايا السلام”، اليوم الأربعاء، عمليتين امنيتين استباقيتين خارج قاطع سامراء في محافظة صلاح الدين.وذكر بيان للسرايا تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أنه “بتوجيه قيادة القاطع، وتعزيزاً لأمن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ‘سرايا السلام’ تنفذ عمليتين امنيتين استباقيتين خارج قاطع سامراء..



صور المركز الخبري الوطني.

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